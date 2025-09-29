На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Залы всегда полные»: музыкант из Белгорода рассказал о концертах во время ракетных атак

Органист Халиуллин: белгородская филармония третий год работает во время ракетных атак
true
true
true
close
соцсети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях назвал героями музыкантов, которые во время обстрела города и отключения света продолжили играть концерт. Паники среди зрителей не было, эвакуация не объявлялась, рассказал «Газете.Ru» один из музыкантов, органист Тимур Халиуллин.

«Это был мой традиционный концерт — открытие концертного сезона. Это не впервые, последние три года мы работаем в таком режиме постоянно. Органный зал является безопасным местом и во время ракетной опасности рекомендовано оставаться внутри, так как в зале нет окон и толстые стены. Сирены и обстрелы продолжаются постоянно, а музыка помогает успокоить душу и утешить страсти. Залы всегда полные, несмотря на тревожность, которая ощущается в городе. Музыка звучит — значит город живет», — сказал он.

Музыкант добавил, что концерты будут продолжаться, «пока это возможно».

«Эвакуироваться не нужно. В здании безопасно. В подвале есть укрытие. Сирены и оповещения звучит и внутри», — сказал он.

28 сентября Белгород вновь подвергся обстрелу. В ходе концерта в белгородской филармонии была дважды объявлена ракетная опасность. В городе также отключали свет. Местные СМИ анонсировали открытие органного сезона с программой классической музыки. Глава региона в своем Telegram-канале позже публиковал видео из концертного зала и назвал музыкантов героями.

Ранее в Белгородской области еще двое мирных жителей пострадали от ударов дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами