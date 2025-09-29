«Залы всегда полные»: музыкант из Белгорода рассказал о концертах во время ракетных атак

Органист Халиуллин: белгородская филармония третий год работает во время ракетных атак

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях назвал героями музыкантов, которые во время обстрела города и отключения света продолжили играть концерт. Паники среди зрителей не было, эвакуация не объявлялась, рассказал «Газете.Ru» один из музыкантов, органист Тимур Халиуллин.

«Это был мой традиционный концерт — открытие концертного сезона. Это не впервые, последние три года мы работаем в таком режиме постоянно. Органный зал является безопасным местом и во время ракетной опасности рекомендовано оставаться внутри, так как в зале нет окон и толстые стены. Сирены и обстрелы продолжаются постоянно, а музыка помогает успокоить душу и утешить страсти. Залы всегда полные, несмотря на тревожность, которая ощущается в городе. Музыка звучит — значит город живет», — сказал он.

Музыкант добавил, что концерты будут продолжаться, «пока это возможно».

«Эвакуироваться не нужно. В здании безопасно. В подвале есть укрытие. Сирены и оповещения звучит и внутри», — сказал он.

28 сентября Белгород вновь подвергся обстрелу. В ходе концерта в белгородской филармонии была дважды объявлена ракетная опасность. В городе также отключали свет. Местные СМИ анонсировали открытие органного сезона с программой классической музыки. Глава региона в своем Telegram-канале позже публиковал видео из концертного зала и назвал музыкантов героями.

