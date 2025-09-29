В Белгородской области еще двое мирных жителей пострадали от ударов дронов

В Шебекинском округе Белгородской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, дрон ударил по грузовому автомобилю на территории коммерческого объекта в селе Червона Дибровка. Мужчины получили осколочные ранения рук, помощь им оказала бригада скорой помощи на месте. Один из пострадавших направлен в Шебекинскую ЦРБ для дальнейшего обследования.

Этим утром Гладков сообщал, что беспилотник атаковал легковой автомобиль в районе села Казинка Валуйского округа. В результате пострадали двое человек: у женщины были множественные осколочные ранения лица и рук, а также перелом кисти, у мужчины — открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения ног.

Пострадавших в тяжелом состоянии вывезли глава поселения и бойцы самообороны, после чего передали бригадам скорой помощи для транспортировки в Валуйскую ЦРБ, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

