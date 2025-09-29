На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области еще двое мирных жителей пострадали от ударов дронов

Гладков: дроны ВСУ атаковали грузовик в Шебекинском округе, двое пострадало
true
true
true
close
Depositphotos

В Шебекинском округе Белгородской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, дрон ударил по грузовому автомобилю на территории коммерческого объекта в селе Червона Дибровка. Мужчины получили осколочные ранения рук, помощь им оказала бригада скорой помощи на месте. Один из пострадавших направлен в Шебекинскую ЦРБ для дальнейшего обследования.

Этим утром Гладков сообщал, что беспилотник атаковал легковой автомобиль в районе села Казинка Валуйского округа. В результате пострадали двое человек: у женщины были множественные осколочные ранения лица и рук, а также перелом кисти, у мужчины — открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения ног.

Пострадавших в тяжелом состоянии вывезли глава поселения и бойцы самообороны, после чего передали бригадам скорой помощи для транспортировки в Валуйскую ЦРБ, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами