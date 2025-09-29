В Госдуме ответили, кто из россиян может получать две пенсии одновременно

Военнослужащие, прослужившие необходимый срок для назначения военной пенсии за выслугу лет, могут получать ее одновременно со страховой пенсией по старости. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, возможность получать две пенсии одновременно есть у инвалидов, получивших увечья или болезни в ходе военной службы, а также у участников Великой Отечественной войны и тех, кто официально был признан жителями блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или Сталинграда.

Депутат добавил, что оформить две выплаты могут и родственники, которые потеряли военнослужащих, дети, оставшиеся без родителя и имеющие инвалидность с детства, космонавты и летчики-испытатели. Последние получают пенсию за выслугу лет по своей профессии и дополнительно могут оформить страховую пенсию по старости.

«Это связано с особыми условиями их работы и повышенными требованиями к здоровью, что ограничивает продолжительность карьеры. Есть ещё одна важная деталь: накопительная пенсия, которая формируется за счёт индивидуальных взносов, выплачивается независимо от других видов пенсионного обеспечения», — заключил Говырин.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал для «Газеты.Ru», что страховые пенсии россиян будут проиндексированы темпами выше инфляции уже в январе 2026 года, они могут вырасти более чем на 2 тыс. рублей.

Ранее россиянам напомнили о возможности досрочно выйти на пенсию.