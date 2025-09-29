Россиянам напомнили о возможности досрочно выйти на пенсию

В России некоторые категории граждан имеют право досрочно выйти на пенсию – это одна из эффективных мер социальной поддержки, отметил депутат Госдумы Алексей Говырин. Предоставляется она тем, чья работа связана с особыми профессиональными и личными условиями, пояснил он в беседе с RT.

Отметим, что в 2026 году средний размер страховых пенсий увеличится на 7,6% в 2026 году и составит 27,1 тыс. рублей. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на Минтруда РФ, индексация выплат составит 7,6%. Кроме того, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%. Всего на выплаты пенсий в 2026 году будет направлено почти 13 трлн рублей. Причем 1 января 2026 года пенсии будут разово проиндексированы выше уровня инфляции.

Что касается досрочного выхода на пенсию, то на это имеют право жители Крайнего Севера, работники вредных производств, многодетные матери, люди с большим трудовым стажем, а также граждане, потерявшие работу в предпенсионном возрасте, перечислил Говырин. Так, мужчина со стажем 42 года и женщина со стажем в 37 лет имеют право раньше прекратить трудовую деятельность. А если речь идет о вредных условиях труда, то на пенсию можно выйти в 50 и 45 лет соответственно, если сотрудник успел наработать необходимый стаж.

Для жителей Крайнего Севера пенсия предоставляется после 15 лет работы, а если речь идет о приравненных к нему регионах, то срок работы продлевается до 20 лет при стаже у мужчины не менее 25 лет и у женщины – не менее 20 лет, объяснил депутат. Он также напомнил об особых условиях для работников сфер образования, медицины, культуры и творчества, которым пенсия предоставляется при наличии специального стажа.

Что касается процедуры оформления досрочной пенсии, то для этого достаточно подать заявление в Соцфонд – через «Госуслуги» или МФЦ.

«Основные документы включают паспорт, СНИЛС и трудовую книжку, а также подтверждающие документы в зависимости от основания — например, справки о характере условий труда или свидетельства о рождении детей. Рассмотрение заявления занимает до десяти рабочих дней, а выплаты назначаются с месяца, следующего за датой обращения», — рассказал Говырин.

Размер выплат рассчитывается с учетом фиксированной части в 8907,70 рубля, а также от суммы от пенсионных баллов, зарплаты и надбавок. После выхода на досрочную пенсию можно продолжать трудовую деятельность, заключил парламентарий.

Ранее россияне рассказали, считают ли они достаточным размер пенсии.