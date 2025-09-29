На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили о возможности досрочно выйти на пенсию

Депутат Говырин: некоторые россияне имеют право выйти на пенсию досрочно
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В России некоторые категории граждан имеют право досрочно выйти на пенсию – это одна из эффективных мер социальной поддержки, отметил депутат Госдумы Алексей Говырин. Предоставляется она тем, чья работа связана с особыми профессиональными и личными условиями, пояснил он в беседе с RT.

Отметим, что в 2026 году средний размер страховых пенсий увеличится на 7,6% в 2026 году и составит 27,1 тыс. рублей. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на Минтруда РФ, индексация выплат составит 7,6%. Кроме того, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%. Всего на выплаты пенсий в 2026 году будет направлено почти 13 трлн рублей. Причем 1 января 2026 года пенсии будут разово проиндексированы выше уровня инфляции.

Что касается досрочного выхода на пенсию, то на это имеют право жители Крайнего Севера, работники вредных производств, многодетные матери, люди с большим трудовым стажем, а также граждане, потерявшие работу в предпенсионном возрасте, перечислил Говырин. Так, мужчина со стажем 42 года и женщина со стажем в 37 лет имеют право раньше прекратить трудовую деятельность. А если речь идет о вредных условиях труда, то на пенсию можно выйти в 50 и 45 лет соответственно, если сотрудник успел наработать необходимый стаж.

Для жителей Крайнего Севера пенсия предоставляется после 15 лет работы, а если речь идет о приравненных к нему регионах, то срок работы продлевается до 20 лет при стаже у мужчины не менее 25 лет и у женщины – не менее 20 лет, объяснил депутат. Он также напомнил об особых условиях для работников сфер образования, медицины, культуры и творчества, которым пенсия предоставляется при наличии специального стажа.

Что касается процедуры оформления досрочной пенсии, то для этого достаточно подать заявление в Соцфонд – через «Госуслуги» или МФЦ.

«Основные документы включают паспорт, СНИЛС и трудовую книжку, а также подтверждающие документы в зависимости от основания — например, справки о характере условий труда или свидетельства о рождении детей. Рассмотрение заявления занимает до десяти рабочих дней, а выплаты назначаются с месяца, следующего за датой обращения», — рассказал Говырин.

Размер выплат рассчитывается с учетом фиксированной части в 8907,70 рубля, а также от суммы от пенсионных баллов, зарплаты и надбавок. После выхода на досрочную пенсию можно продолжать трудовую деятельность, заключил парламентарий.

Ранее россияне рассказали, считают ли они достаточным размер пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами