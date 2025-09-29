Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии с января

Страховые пенсии россиян будут проиндексированы темпами выше инфляции уже в январе 2026 года, они могут вырасти более чем на 2 тыс. рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Например, если страховая пенсия у пенсионера составит 26,5 тысячи рублей в декабре 2025 года, то тогда в январе ее размер достигнет 28514 рублей (рост более чем на 2 тыс. рублей). Важно, что с учетом сложившегося опыта выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря — страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря — страховую пенсию за январь. Пенсионеру из приведенного примера выплатят 26,5 тыс. рублей в начале декабря и 28514 рублей в конце декабря», — отметил Балынин.

По его словам, это связано с тем, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выходные и праздничные дни.

Индексация пенсий в 2026 году может пройти разово с 1 января на уровень выше инфляции, сообщили в Минтруда 29 сентября. По данным Социального фонда РФ, средний размер пенсии в номинальном выражении в августе 2025 года составил 23 519 рублей.

Ранее россиянам напомнили о возможности досрочно выйти на пенсию.