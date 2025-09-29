Священник месяцами насиловал школьницу и стал отцом ее ребенка

Девочка из Индии месяцами подвергалась насилию со стороны священнослужителя. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, о действиях 32-летнего священника стало известно после того, как 14-летняя школьница пожаловалась родителям на боли в животе. После визита в больницу выяснилось, что она беременна.

Как рассказала сама пострадавшая, мужчина несколько месяцев насиловал ее в мечети и у себя дома. При этом он угрожал девушке расправой, чтобы она не сопротивлялась и не рассказывала о происходящем.

Только спустя некоторое время взрослые обратились в полицию. Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании, запугивании. На данный момент прокуратура ведет расследование.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что от действий мужчины могли пострадать другие дети, эту версию проверяют. Также они выяснят, причастны ли другие члены семьи мужчины к преступлению. Сейчас брат священнослужителя находится на свободе, его ищут.

Ранее группа мужчин изнасиловала женщину во дворе церкви.