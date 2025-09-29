На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Группа мужчин изнасиловала женщину во дворе церкви

В Британии женщина подверглась групповому изнасилованию в церковном дворе
true
true
true
close
Freepik

В Британии женщину изнасиловали во время посещения церкви. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел у церкви Святой Марии в Оксфордшире. Пострадавшая пришла во двор церкви в период с 00:00 до 2:30 ночи, там ее изнасиловала группа мужчин. При этом вокруг, по данным полиции, было многолюдно. Одна свидетельница попыталась помочь женщине.

После того, как о ситуации узнали в полиции, сотрудники начали расследование. Отмечается, что на территории церкви велось видеонаблюдение, записи помогут установить личности преступников.

Женщине тем временем помогают специалисты.

«В это крайне тяжелое время мы оказываем поддержку пострадавшей, привлекая специально подготовленных сотрудников», – сообщил представитель полиции.

До этого в Индии девушек изнасиловали после похода в храм. Пострадавшие встретили по пути молодого человека, который привел двух друзей. После мероприятий в храме они отправились в местный отель, где молодые люди надругались над девушками.

До этого в Японии мужчина пригласил девушку на свидание, подлил в напиток снотворное и изнасиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами