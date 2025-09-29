Группа мужчин изнасиловала женщину во дворе церкви

В Британии женщину изнасиловали во время посещения церкви. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел у церкви Святой Марии в Оксфордшире. Пострадавшая пришла во двор церкви в период с 00:00 до 2:30 ночи, там ее изнасиловала группа мужчин. При этом вокруг, по данным полиции, было многолюдно. Одна свидетельница попыталась помочь женщине.

После того, как о ситуации узнали в полиции, сотрудники начали расследование. Отмечается, что на территории церкви велось видеонаблюдение, записи помогут установить личности преступников.

Женщине тем временем помогают специалисты.

«В это крайне тяжелое время мы оказываем поддержку пострадавшей, привлекая специально подготовленных сотрудников», – сообщил представитель полиции.

До этого в Индии девушек изнасиловали после похода в храм. Пострадавшие встретили по пути молодого человека, который привел двух друзей. После мероприятий в храме они отправились в местный отель, где молодые люди надругались над девушками.

До этого в Японии мужчина пригласил девушку на свидание, подлил в напиток снотворное и изнасиловал.