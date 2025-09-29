На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ограничили доступ к тысячам интернет-ресурсам, разжигающих ненависть

В РФ в 2025 году ограничили доступ к 15 тыс. интернет-ресурсов, разжигающих ненависть
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Доступ к более чем 15 тысячам интернет-ресурсов и материалов, направленных на разжигание ненависти, был ограничен в России в 2025 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ.

В аппарате Совбеза РФ прошло межведомственное совещание по предупреждению распространения в России запрещенной информации.

«Только в текущем году ограничен доступ к более чем 15 тысячам интернет-ресурсов, отдельных сообществ, каналов, а также материалов, направленных на разжигание ненависти», — говорится в сообщении.

Речь идет о ресурсах и материалах, сеящих рознь между гражданами по национальному или религиозному признаку.

Проводится также блокировка ресурсов, занимающихся мошенничеством.

течение первых шести месяцев текущего года распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F6 выявили и заблокировали 4 891 ресурс мошенников, маскировавшихся под государственные лотереи.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал тысячи ресурсов с фейками о ВС РФ с начала года.

