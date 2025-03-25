Роскомнадзор заблокировал более 3,5 тыс. ресурсов с фейками о ВС РФ с начала года

В этом году РКН заблокировал более 3,5 тысячи ресурсов с дискредитацией ВС РФ

Роскомнадзор с января 2024 года ограничил доступ к 3,5 тыс. ресурсов и материалов с недостоверной информацией о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом на заседании Совета Федерации сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС.

«Для дестабилизации обстановки активно используется тема СВО. Мы блокируем фейки и дискредитирующие данные в сотрудничестве с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой», — заявил Субботин.

Также заблокировано более 80 каналов с призывами к диверсиям на инфраструктурных объектах, включая транспорт.

21 марта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что депутаты парламента предложили лишать свободы на срок до пяти лет за дискредитацию ВС России и призывы к санкциям против РФ. По словам депутата, также предлагается ввести уголовную ответственность со сроком до семи лет и возможностью конфискации имущества, которое было получено в результате совершения преступления или использовалось для его финансирования, для содействующих международным организациям вопреки интересам России, в том числе Международному уголовному суду (МУС).

Ранее сообщалось, что нежелательным в РФ организациям запретят размещать на своих сайтах рекламу.