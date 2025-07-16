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В России заблокировали несколько тысяч маскировавшихся под государственные лотереи сайтов

«Столото» и F6 блокировали почти 5 тысяч замаскированных под гослотереи ресурсов
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В течение первых шести месяцев текущего года распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F6 выявили и заблокировали 4 891 ресурс мошенников, маскировавшихся под государственные лотереи. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Как уточнили в компании, свыше 4 700 ресурсов представляли собой мошеннические сайты, 126 являлись фейковыми постами, аккаунтами либо группами в социальных сетях. 25 заблокированных ресурсов пришлось на сообщения в мессенджерах, 38 – на псевдоприложения для гаджетов.

«Цифровизация сегодня стала неотъемлемой частью всех сфер жизни — подавляющее большинство россиян ежедневно проводят в онлайне несколько часов. В этих условиях борьба с кибермошенниками стала нашей общей ответственностью, а безопасность данных пользователей — одной из ключевых задач ответственного бизнеса», — отметила заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон.

В компании F6 добавили, что объем выявленных и заблокированных ресурсов в течение последних лет планомерно снижался. В частности, по итогам первых шести месяцев 2022 года заблокировано более 18 тыс. ресурсов, в первом полугодии 2023 года — 7 358.

«Фишинг и скам остаются в топе основных киберугроз для брендов. Замечена и другая тенденция: число мошеннических сайтов быстро уменьшается, если компания активно борется с цифровой преступностью с помощью современных технологий», — заявил глава департамента Digital Risk Protection в F6 Станислав Гончаров.

Компании напомнили, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, важно никогда не переходить по подозрительным ссылкам, никому не сообщать коды из СМС и пуш-уведомлений, а также данные своей банковской карты и персональные данные и не устаналивать на компьютер программы для обеспечения удаленного доступа.

Также в «Столото» рекомендовали всегда проверять все реквизиты переводов и платежей при покупке лотерейных билетов онлайн и не верить предложениям получить бесплатный «выигрышный» билет.

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