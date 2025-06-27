В Приморье полиция провела рейд по выявлению нелегальных трудовых мигрантов

В Приморском крае полицейские и дружинники провели рейд «Нелегал», направленный на выявление нелегальных трудовых мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

«В ходе очередного рейда сотрудники отдела МВД России по городу Артему совместно с представителями ДНД «Народная дружина «Русская община» имени Якова Степченко» проверили два предприятия быстрого питания и магазин по реализации строительных материалов», — отмечается в сообщении.

Правоохранители проверили у иностранных граждан документы, дающие им право работать на территории России, и выявили пятерых нарушителей трудового законодательства.

Было составлено шесть административных протоколов по факту незаконного пребывания в РФ иностранных гражданин и осуществления ими трудовой деятельности. Нарушителей оштрафовали. Сейчас полицейские проверяют их работодателей.

До этого глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал отменить бесплатное школьное образование для детей мигрантов и ограничить количество попыток сдачи теста по русскому языку. Он выразил негодование относительно того, почему государство бесплатно обучает иностранных граждан, подчеркнув, что за образование детей-мигрантов должны платить их родители, работодатель, посольство, фонды, иностранные государства, но не российские налогоплательщики.

Ранее массовая драка с нелегалами произошла в петербургском баре.