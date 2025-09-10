На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 80 нелегалов выявлено в московском хостеле при рейде после гибели футболиста

СК: cвыше 80 нелегальных мигрантов нашли в московском хостеле
В Москве следователи проводят масштабную проверку по факту организации незаконной миграции после нападения на футболиста из подмосковного города Щелково. В рамках следственных мероприятий выявлено более 80 нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал СУ СК России по г. Москве.

«В ходе проверочных мероприятий поступила информация о возможных нарушениях миграционного законодательства в другом хостеле на улице 50 лет Октября в Москве. <…> В результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим, которые были доставлены в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств», — уточнили в столичном СК.

20 августа в СМИ распространилась информация о громком инциденте в Щелково — драке с участием футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича. Молодой человек оказался вовлечен в конфликт в одном из местных ночных клубов. В итоге на Ерошевича напали несколько человек. Один из них нанес футболисту удар в затылок таким образом, что он упал на землю. Несмотря на это его продолжили избивать.

В госпиталь Ерошевича доставили с переломом черепа, переломом гортани и гематомой головного мозга. Он перенес несколько операций и впал в кому. Спасти его не удалось.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали четверых участников нападения на футболиста из Щелково.

