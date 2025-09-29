На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали сержанта украинского спецназа

ФСБ: в Ростовской области задержан украинский спецназовец
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Ростовской области силовики задержали жителя Мариуполя, который, по их данным, служил сержантом в отряде спецназа одного из украинских военизированных националистических объединений. Об этом сообщает Управление Федерльной службы безопасности региона, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, мужчина добровольно вступил в состав одного из украинских военизированных националистических объединений. Проходил службу в звании сержанта в отряде специального назначения на территории села Урзуф недалеко от Мариуполя.

Дело возбудили по части 2 ст. 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе». Мужчину, как уточняется, уже заключили под стражу.

До этого в Севастополе задержали 45-летнюю россиянку, которая передавала украинской военной разведке фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота. По данным ведомства, данные от женщины Вооруженные силы Украины использовали для планирования ракетных ударов. Кроме того, женщина работала шеф-поваром в местном заведении общепита и планировала отравить бойцов СВО.

Ранее суд оставил под стражей петербурженку, обвиняемую в покушении на сотрудника ВПК.

