В Севастополе поймали шеф-повара, сотрудничавшую с ВСУ

ФСБ: в Севастополе задержали женщину, планировавшую отравить бойцов СВО
Depositphotos

Силовики в Севастополе задержали 45-летнюю россиянку, которая передавала украинской военной разведке фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота. Об этом сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, данные от женщины ВСУ использовали для планирования ракетных ударов. Кроме того, женщина работала шеф-поваром в местном заведении общепита и планировала отравить бойцов СВО.

В сентябре 2023 года подозреваемая через WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) установила контакты с Главным управлением разведки Минобороны Украины и собирала информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения личного состава и военной техники ВС РФ в Севастополе.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, женщину арестовали. В ФСБ отметили, что мероприятия по документированию ее преступной деятельности продолжаются.

До этого ФСБ задержала в Мордовии сотрудника IT-компании, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Выяснилось, что мужчина через мессенджер Telegram вступил в контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал ему сведения о критически важной инфраструктуре Мордовии.

Ранее суд оставил под стражей петербурженку, обвиняемую в покушении на сотрудника ВПК.

