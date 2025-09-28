На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оставил под стражей петербурженку, обвиняемую в покушении на сотрудника ВПК

ТАСС: подозреваемую в покушении на теракт в Петербурге не выпустили из СИЗО
Руслан Кривобок/РИА Новости

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемую в покушении на сотрудника оборонного предприятия в Петербурге. Об этом сообщило ТАСС.

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и подтвердил решение Мещанского районного суда Москвы о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно материалам дела, обвиняемая по фамилии Петрова подозревается в покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатки, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В июле 2024 года 22-летнюю девушку задержали в Санкт-Петербурге. По данным следствия, она действовала по заданию украинских спецслужб и пыталась установить взрывное устройство в автомобиле сотрудника предприятия ВПК. Кроме того, Петровой вменяют нанесение проукраинских надписей в Московском регионе и попытку поджога железнодорожного объекта.

До этого ФСБ задержала в Мордовии сотрудника IT-компании, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Выяснилось, что мужчина через мессенджер Telegram вступил в контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал ему сведения о критически важной инфраструктуре Мордовии.

Ранее жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены.

