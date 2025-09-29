В сети прославилась пенсионерка, которая катается на скейтборде

В Китае 68-летняя пенсионерка привлекла внимание пользователей соцсетей своими навыками катания на скейтборде, пишет South China Morning Post.

Свое увлечение скейтбордингом пенсионерка по фамилии Лю открыла в феврале 2022 года. Первый опыт оказался удачным — она не упала и сразу почувствовала азарт. Дочь поддержала ее интерес, купила необходимое защитное снаряжение и помогла создать аккаунт в соцсетях.

С тех пор женщина регулярно тренируется, несмотря на падения и травмы в начале пути. Лю признается, что не может усидеть на месте, а большинство ее друзей молоды, поэтому активный образ жизни ей близок. Она всегда выходит на тренировку в шлеме и защите, а ее движения со временем обрели легкость и грацию.

Семейные катания матери и дочери стали визитной карточкой аккаунта. Подписчики отмечают их теплые отношения и вдохновляются их примером.

История Лю вызвала бурное обсуждение в китайских соцсетях. Многие пользователи признаются, что ее энергия помогает им по-новому взглянуть на старение.

