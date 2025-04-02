Подросток получил разрыв печени, упав со скейтборда

В Ленобласти школьник упал со скейтборда и попал в больницу в тяжелом состоянии

Во Всеволожском районе Ленинградской области подросток получил тяжелую травму, упав со скейтборда. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Буграх, 11-летний мальчик упал со скейтборда. Родители отвезли сына в травмпункт, но медики не заметили у него серьезных травм. Вечером мальчику стало плохо, он стал жаловаться на тошноту и приступы рвоты.

Бригада скорой помощи доставила школьника в Токсовскую больницу. У него диагностированы разрыв печени, тупая травма живота и грудной клетки. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

До этого сообщалось, что в Приморье подросток упал с дерева и едва не лишился почки. 11-летний мальчик играл на улице, забрался на дерево и упал с высоты. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, мальчик жаловался на сильную боль. В ходе обследования врачи обнаружили у него значительное повреждение почки и обширное внутреннее кровоизлияние. Спустя трое суток после операции ребенка вертолетом санавиации доставили в Краевую детскую больницу.

Ранее российский школьник попал в реанимацию, упав с трехметровой высоты в овраг.