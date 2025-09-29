На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутске у самолета возникли неисправности при взлете

В Иркутске самолет вернулся на стоянку из-за технических неполадок
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Иркутске у самолета, выполнявшего рейс Иркутск–Бодайбо, во время разгона по взлетно-посадочной полосе возникли технические неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

По данным ведомства, в связи с этим воздушное судно вернулось на стоянку.

В результате инцидента никто не пострадал. Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного СУТ СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На прошлой неделе в Новгородской области легкомоторный самолет после запуска двигателя начал движение и врезался в опору видеонаблюдения. Инцидент произошел накануне на посадочной площадке Кречевицы. К самопроизвольному движению самолета Piper PA-23250 привела неисправность тормозной системы. На борту находился пилот, он не пострадал.

Ранее на юге США самолет разбился, не успев вернуться на взлетно-посадочную полосу.

