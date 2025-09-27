На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине начали массово принимать на работу иностранных граждан

HRD-club: предприятия на Украине привлекают работников из Индии и Бангладеш
Carlos Barria/Reuters

Предприятия на Украине начали привлекать иностранных работников из-за нехватки кадров. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на сооснователя компании HRD-club Дмитрия Дегтяра.

Специалист рассказал, что сейчас в страну в основном приезжают граждане Индии и Бангладеш. Среди них — сварщики, водители, разнорабочие и логисты.

«Нас ожидает этот поток [иностранных рабочих]. Он не будет массовым, но он уже есть», — сказал предприниматель.

По мнению Дегтяры, на Украине необходимо упростить процедуру приема на работу иностранцев. В настоящее время все необходимые для этого действия занимают порядка шести месяцев. Более того, трудоустройство граждан других стран требует от предприятий значительных финансовых затрат.

26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу страны, несмотря на действие военного положения. При этом изменения коснулись и тех украинцев в данной возрастной группе, которые по каким-либо причинам уже находились в других государствах.

Ранее на Украине выразили уверенность, что страна обеднеет без привлечения трудовых мигрантов.

