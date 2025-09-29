Опрос показал, как россияне собираются жить после выхода на пенсию

Более половины россиян — 65% — рассчитывают на дополнительные источники дохода после наступления пенсионного возраста. Такие данные получили во время опроса Аналитического центра ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

При этом 27% респондентов заявили, что не рассчитывают на такие источники.

Среди тех, кто планирует получать дополнительный доход, 40% намерены продолжать работать, выбирая более посильную работу, 33% хотят продолжить трудовую деятельность по своей профессии, а 28% рассчитывают жить на сбережения. Кроме того, 21% респондентов планируют обеспечивать себя продуктами с дачи или подсобного хозяйства, а 15% — надеются на помощь детей.

Среди людей, не рассчитывающих на дополнительные доходы, 35% отметили, что не имеют возможности накопить средства, 16% указали, что им не на кого надеяться, а 9% считают, что здоровье не позволит работать после выхода на пенсию.

Председатель научного совета ВЦИОМ Степан Львов пояснил, что на текущий момент модели дополнительных доходов, такие как сбережения, аренда или частные накопления, не являются определяющими в структуре доходов пенсионеров. Он отметил, что отсутствие доступных финансовых продуктов и инструментов занятости после выхода на пенсию делает стратегии россиян экспериментальными и неопределенными по результату.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 5 сентября 2025 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Исследование проводилось среди мужчин до 62 лет и женщин до 57 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

