Власти Великобритании намерены построить 12 новых городов

В Британии построят 12 городов, чтобы решить жилищный вопрос
Carlos Jasso/Reuters

Британский премьер-министр, лидер Лейбористской партии Кир Стармер объявил о планах создать в Соединенном Королевстве 12 новых городов с примерно 300 тыс. домов. Об этом пишет The Daily Mail.

Газета сообщает, что строительство первых трех городов должно начаться в графстве Бедфордшир, Лидсе и северных окрестностях Лондона до следующих выборов. Эти территории власти считают наиболее перспективными. Местные жители пока ничего не слышали об этих планах.

Стармер заявил, что строительство городов особенно актуально для британцев в возрасте до 40 лет, у которых до сих пор не было возможности обзавестись собственным жильем.

«В своем манифесте лейбористы обязались начать строительство 1,5 миллионов новых домов в течение срока полномочий парламента, чтобы предоставить большему числу британцев возможность владеть жильем», — пишет издание.

До этого правительство Великобритании решило использовать бывшие военные базы для размещения нелегальных мигрантов. Таким образом власти хотят сократить расходы на их содержание в отелях. Траты на жилье для беженцев вызвали недовольство у местных жителей. Теперь нелегалов будут размещать в графствах Эссекс и Кент под Лондоном.

Ранее жители города в Англии узнали, что их улицу выставили на продажу.

