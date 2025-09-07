На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии планируют размещать нелегальных мигрантов на бывших военных базах

Британское правительство планирует размещать нелегалов на бывших военных базах
Henry Nicholls/Reuters

Правительство Великобритании намерено использовать бывшие военные базы для размещения нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что основной целью размещения мигрантов в бывших военных базах — уменьшение расходов на содержание нелегалов в отелях. Растраты на жилье для беженцев вызвали недовольство у местных жителей.

Беженцев будут размещать в графствах Эссекс и Кент под Лондоном. Они были подготовлены еще прошлым правительством.

В марте газета The Times писала, что Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в балканские страны. По информации издания, Лондон планирует выплачивать принимающим странам компенсацию за каждого депортированного иностранного гражданина.

Источники газеты сообщили, что Британия намерена обсудить с Албанией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, а также с Северной Македонией возможность депортации мигрантов.

Ранее в Британии раскрыли планы по сокращению количества прибывших на лодках мигрантов.

