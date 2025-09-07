В Британии планируют размещать нелегальных мигрантов на бывших военных базах

Правительство Великобритании намерено использовать бывшие военные базы для размещения нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что основной целью размещения мигрантов в бывших военных базах — уменьшение расходов на содержание нелегалов в отелях. Растраты на жилье для беженцев вызвали недовольство у местных жителей.

Беженцев будут размещать в графствах Эссекс и Кент под Лондоном. Они были подготовлены еще прошлым правительством.

В марте газета The Times писала, что Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, в балканские страны. По информации издания, Лондон планирует выплачивать принимающим странам компенсацию за каждого депортированного иностранного гражданина.

Источники газеты сообщили, что Британия намерена обсудить с Албанией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, а также с Северной Македонией возможность депортации мигрантов.

Ранее в Британии раскрыли планы по сокращению количества прибывших на лодках мигрантов.