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В Англии жители города узнали, что их улицу выставили на продажу

Metro: в Британии жители узнали, что улицу, на которой они живут, выставили на продажу

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SWNS

В Англии жители города узнали, что их улицу выставили на продажу, и боятся, что теперь им придется переехать, пишет Metro.

Как пишут СМИ, в Шарпнессе выставили на продажу одну из улиц с ориентировочной ценой в £1,5 млн. В пакет продажи входят двенадцать таунхаусов, восемь сблокированных и два отдельно стоящих дома, а также два двухквартирных здания смешанного назначения, одноэтажная мастерская и три гаража.

«Это редкая и нетронутая улица», — говорится в объявлении.

Хотя продавец уверяет, что условия жизни для людей не поменяются, арендаторы выражают опасения о возможном повышении цен и риске потери их домов.

«Возможно, нам снова придется переехать. Мы не в состоянии купить жилье, а арендная плата высокая — мы не хотим уезжать, если в этом нет необходимости», — рассказала местная жительница Аманда Коустон.

Ранее сообщалось, что в Англии ищут 4 енотов, сбежавших из зоопарка.

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