Россияне стали меньше есть печенья

Спрос на печенье в России снизился на 12% за год
Kristina Vanni

Общий спрос на печенье в России снизился на 12% по сравнению с 2024 годом. При этом средняя стоимость покупки составила 185 рублей за упаковку, что на 21% выше показателей прошлого года.

Это показало исследование, проведенное аналитиками компании АТОЛ. С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Отдельные категории демонстрируют разную динамику. Так, курабье в среднем приобретали за 314 рублей, а спрос на него снизился на 3%. Объем продаж крекеров упал на 14%, однако их средняя цена выросла на 37% и достигла 126 рублей за упаковку.

Ранее в России спрос на доставку фастфуда возрос на 60%.

