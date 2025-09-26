С началом осени спрос на доставку фастфуда вырос на 60%

Доставка фастфуда показывает взрывной рост в России: в начале осени спрос на доставку из заведений быстрого питания вырос на 60% год к году, а оборот сегмента увеличился на 74%. Это показало исследование ЮKassa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Средний чек стал на 8% больше и составил 1162 рубля. Аналитики видят в этом не просто сезонный рост, а изменение привычек: скорость и удобство получения заказа выходят на первый план в условиях быстрого ритма жизни. Кроме того, на росте сказывается развитие служб доставки еды в российских регионах. То, что еще недавно было привилегией мегаполисов, сегодня становится обыденностью для жителей областных центров и даже небольших городов. Инфраструктура доставки охватывает новые территории, создавая спрос там, где раньше его не существовало.

«Если летние месяцы традиционно ассоциируются с поездками и отдыхом на природе, то осенью фокус смещается на городские удовольствия. Особенно ярко этот тренд проявился в сегменте быстрого питания. Мы видим, что переход от летнего режима к осеннему произошел практически мгновенно: за первые две недели сентября число заказов в фастфуде увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в августе, а оборот стал на 8% выше», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Подобная динамика наблюдается не только в фастфуде — кафе и рестораны тоже не остались в стороне. В этом сегменте число онлайн-заказов год к году выросло на 12%, а оборот — на 23%. Особенно показательно увеличение среднего чека на 10%, до 2300 рублей. Аналитики отмечают, что россияне не просто стали чаще заказывать еду, но и готовы тратить больше на один заказ.

«Данные отражают не только экономическую, но и психологическую составляющую потребительского поведения. С окончанием лета и сокращением светового дня люди ищут новые источники положительных эмоций, и гастрономия становится одним из самых доступных антидепрессантов. Мы видим, как растет спрос на готовую еду, а современные платежные и логистические решения позволяют удовлетворить эту потребность», — добавляет Ирина Полякова.

