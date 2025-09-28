Франция отказалась предоставить убежище основателю Greenpeace

Французские власти не предоставили убежище американо-канадскому капитану, одному из основателей экологической организации Greenpeace (признана нежелательной в России) и создателю Общества охраны морской фауны Полу Уотсону, передает BFMTV.

По данным телеканала, Уотсон рассчитывал, что Французское управление по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) даст ему политическое убежище и это защитит его от экстрадиции в Японию. Но власти Пятой республики сочли американское гражданство капитана гарантией защиты.

Уотсон выразил разочарование таким решением и счел его политически мотивированным. Капитан рассчитывает на вмешательство президента Франции Эммануэля Макрона.

«Он (Макрон. — «Газета.Ru») сказал мне, что это не проблема. Думаю, он говорил искренне, но вы, должно быть, заметили, что в последнее время он был очень занят», — сказал активист.

По его словам, в OFPRA заявили, что позиция главы государства по этому вопросу не имеет значения. Несмотря на это Уотсон верит, что Макрон найдет решение, и выразил желание получить в будущем французское гражданство.

В прошлом году 74-летнего Уотсона на пять месяцев задержали в Гренландии по запросу Токио. Капитана обвиняют в «нападении на [японских] китобоев и препятствовании их работе» в 2010 году во время кампании Общества охраны морской фауны. Активист отвергает эти обвинения. Датский минюст в итоге не выдал его Японии и освободил из-под стражи. В декабре 2024-го Уотсон смог вернуться в Париж, где прожил 10 лет.

Из Greenpeace капитана исключили в 1977 году. Организация дистанцировалась от его методов и обвинила его в экотерроризме.

