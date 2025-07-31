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СМИ: в Лондоне нашли тело россиянина, который несколько лет ждал политического убежища

SHOT: в Лондоне нашли тело россиянина Фролова, который три года просил убежище
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Telegram-канал «SHOT»

В Лондоне нашли тело 26-летнего россиянина Александра Фролова, который почти три года ждал, когда ему дадут политическое убежище в Британии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«По данным SHOT, 26-летний Александр Фролов из Екатеринбурга приехал в Британию в 2021 году по рабочей визе. В королевстве он задержался на год, после чего начал просить убежища», — сказано в посте.

В текущем году, как следует из сообщения, Александру в третий раз отказали в получении визы. После этого, как пишет канал, у мужчины началась депрессия, однако к специалистам он не обращался, пишет SHOT. По предварительным данным СМИ, мужчина свел счеты с жизнью.

Накануне сообщалось, что турецкая полиция нашла в лесном массиве в районе Бахчекёй в пригороде Стамбула тело неизвестного человека. Газета Milliyet писала, что рядом с телом правоохранители обнаружили записку на русском языке, сумку с купюрами, транспортной картой и другими вещами.

Благодаря карте-ключу от номера в гостинице удалось установить личность погибшего. Им оказался 20-летний гражданин России по имени Усман Амриев. Найденная при нем записка была напечатана на компьютере. В настоящее время полиция проводит проверку с целью установить, о самоубийстве или убийстве идет речь.

Ранее петербургской квартире нашли три тела.

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