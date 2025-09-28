Губернатор рассказал о восстановительных работах в школах и детсадах Белгородской области

Гладков: власти проведут восстановительные работы в школах и детсадах к утру

Восстановительные работы в школах и детских садах после отключения электричества в Белгородской области постараются провести к утру. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Постараемся к утру все восстановительные работы в наших учреждениях — детских садах, школах — провести», — написал глава области.

Гладков добавил, что если в каких-то учреждениях не успеют провести восстановительные работы, то об этом сообщат в 6:00 мск через родительские чаты.

До этого губернатор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области, наблюдаются значительные перебои с подачей электроэнергии. По его словам, сейчас с последствиями произошедшего разбираются, будут предприниматься максимальные меры, чтобы переподключить все к резервной генерации.

Вечером 28 сентября в некоторых частях Белгорода после взрывов пропало электричество. Жители нескольких районов сообщили об отключении света. Некоторые жалуются и на перебои в водоснабжении. В некоторых частях Белгорода виден дым. Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в поселке Чернянка и в городе Старый Оскол, которые удалены от Белгорода.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.