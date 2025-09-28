На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Белгорода жалуются на отключение света и воды после взрывов

В Белгороде после взрывов возникли проблемы со светом и водоснабжением
Shutterstock/N-sky

В некоторых частях Белгорода после взрывов пропало электричество. Об пишут местные Telegram-каналы.

Жители нескольких районов сообщили об отключении света. Некоторые жалуются и на перебои в водоснабжении. В некоторых частях Белгорода виден дым. Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в поселке Чернянка и в городе Старый Оскол, которые удалены от Белгорода.

В 18:32 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков через Telegram-канал объявил о ракетной опасности на всей территории региона.

Прошлым вечером Белгород подвергся ракетному обстрелу. В результате прилета в дорожное полотно было повреждено остекление в коммерческом объекте. А в городской многоэтажке выбило окна в двух квартирах. Осколки посекли 10 автомобилей. Накануне в Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность. Гладков призывал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

