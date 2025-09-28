Московский пенсионер раскусил мошенников, пытавшихся выманить 1,4 млн рублей

Двое курьеров телефонных аферистов предстанут перед судом за попытку похитить деньги у пенсионера. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«Бутырская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей Ульяновской области. Они обвиняются в покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ)», – заявили в ведомстве.

Обвиняемые нашли преступную схему в интернете, после чего отправились к потерпевшему в Москву, чтобы реализовать задуманное. Соучастники злоумышленников связались с пенсионером по телефону, выдавая себя за сотрудников ФСБ. Они угрожали мужчине уголовным преследованием за фиктивный долг перед банком. Их требованием было – срочно погасить сумму, чтобы избежать наказания.

Пенсионер распознал обман и обратился в правоохранительные органы.

В прокуратуре отметили, что телефонные мошенники использовали специальные инструкции в мессенджерах, чтобы объяснить своей жертве, как и у кого нужно забрать деньги. Также они передали посыльным подробное описание внешности потерпевшего и требования к его одежде. Во время передачи более 1,4 млн руб. курьеры-злоумышленники были задержаны.

Обвиняемые признали свою вину. Они рассказали, что после получения средств они планировали вывести их на криптокошелек соучастников, чтобы скрыть следы преступления. Уголовное дело в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее МВД предупредило о новой схеме телефонного обмана с индийскими номерами.