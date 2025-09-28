На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД предупредило о новой схеме телефонного обмана с индийскими номерами

МВД: мошенники звонят с индийских номеров, маскируя их под московские
true
true
true
close
Depositphotos

В России телефонные мошенники стали активно использовать индийские номера с кодом страны »+91». Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным ведомства, преступники рассчитывают на невнимательность граждан.

В ведомстве пояснили, что мошенники подменяют цифру номера, чтобы он внешне напоминал московский. Например, номер с кодом »+916» может восприниматься как московский »+7 916», хотя на самом деле принадлежит индийскому городу Нагпур или Катака. Силовики подчеркнули, что такая незначительная на первый взгляд разница в цифре может привести к серьезным последствиям, на которых и строятся схемы обмана.

До этого в России выявили новую схему мошенничества, связанную с поддельными рабочими чатами. По данным Telegram-канала Mash, аферисты создают фейковые группы в мессенджере, выдавая их за чаты школ, детских садов, управляющих компаний или предприятий. Потенциальных жертв добавляют в такие конференции якобы от имени руководителей или коллег.

Ранее эксперт рассказал, чем опасны звонки со сбросом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами