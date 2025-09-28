МВД предупредило о новой схеме телефонного обмана с индийскими номерами

В России телефонные мошенники стали активно использовать индийские номера с кодом страны »+91». Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным ведомства, преступники рассчитывают на невнимательность граждан.

В ведомстве пояснили, что мошенники подменяют цифру номера, чтобы он внешне напоминал московский. Например, номер с кодом »+916» может восприниматься как московский »+7 916», хотя на самом деле принадлежит индийскому городу Нагпур или Катака. Силовики подчеркнули, что такая незначительная на первый взгляд разница в цифре может привести к серьезным последствиям, на которых и строятся схемы обмана.

До этого в России выявили новую схему мошенничества, связанную с поддельными рабочими чатами. По данным Telegram-канала Mash, аферисты создают фейковые группы в мессенджере, выдавая их за чаты школ, детских садов, управляющих компаний или предприятий. Потенциальных жертв добавляют в такие конференции якобы от имени руководителей или коллег.

Ранее эксперт рассказал, чем опасны звонки со сбросом.