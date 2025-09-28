В Берлине предупредили о возможных помехах в работе GPS в течение 30 часов

ТАСС: на следующей неделе в Берлине могут отмечаться сбои в работе GPS

В Берлине 30 сентября и 1 октября могут наблюдаться помехи в работе системы GPS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местной авиационной диспетчерской службе.

«Возможные помехи могут отмечаться в Берлине в радиусе до 130 морских миль (примерно 240 км) из-за мер безопасности», — заявил собеседник агентства.

В то же время источник не уточнил, о каких именно мерах идет речь, в связи с чем они будут приниматься и кем. При этом информация о мерах безопасности донесена до всех пользователей воздушного пространства Германии. Они будут действовать с 08:00 по местному времени (09:00 МСК) 30 сентября, до 14:00 по местному времени (15:00 МСК) 1 октября, то есть в течение 30 часов.

До этого сообщалось, что немецкие пилоты за август зафиксировали 447 случаев сбоев в работе GPS. В Германии такую ситуацию охарактеризовали как «угрозу безопасной эксплуатации гражданских самолетов» и призвали усилить меры защиты. Для сравнения, в 2023 году за тот же период было зафиксировано всего 25 подобных случаев.

По данным Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры, большинство помех приходится на район Балтийского моря. Предполагается, что причинами сбоев могут быть мощные глушители сигнала.

Ранее польский чиновник назвал Калининград «центром глушения GPS».