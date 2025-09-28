В Москве стартовала молодежная программа World Atomic Week

На ВДНХ начался второй день молодежной программы World Atomic Week

На ВДНХ стартовал второй день масштабной молодежной программы «Мировой атомной недели» (World Atomic Week) и марафона «Знание. Первые». Российского Общества «Знание» ведет трансляцию главных мероприятий площадки.

28 сентября участники молодежной программы форума посетят карьерные консультации, также запланирована обширная программа, в том числе обсуждение цифровизации Северного морского пути и задач, которые «Росатом» доверяет молодежи, подведение итогов международного студенческого чемпионата Global HackAtom, обсуждение фактчекинга и вопросов применения ИИ и деловая игра «Атомград будущего».

В программе представлены 8 тематических треков, включая промышленные инновации, науку и образование и цифровой прорыв.

Также в рамках мероприятия на рампе проекта Росмолодежи «Уличная классика» пройдут спортивные соревнования по BMX и самокату и показательные выступления известных спортсменов. Кроме того, участники выберут автора первого в истории экшн-спорта «атомного трюка» — уникального элемента, который впервые будет зафиксирован прямо на площадке World Atomic Week.

На отдельной локации фестиваля «Композиты без границ» участники могут послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах, а также увидеть выставку спортивного снаряжения и гоночных автомобилей с карбоновыми элементами.

Кроме того, запланированы флешмоб «Движения Первых», где каждый участник предстанет, как «незаменимый электрон в общем орбитальном движении», также искусственный интеллект Сбера визуализирует мечты 500 юных участников в «портрет будущего».

Вечером гостей ждут выступления певца Вани Дмитриенко, молодых исполнителей фестиваля «Московская студенческая весна» и артистов, играющих на музыкальных инструментах, изготовленных из композитных материалов. Также в программе запланирован «Атомный баттл чирлидеров», где зрители выберут лучших исполнителей акробатических трюков.

Напомним, «Мировая атомная неделя», организованная госкорпорацией «Росатом», проходит в Москве с 25 по 28 сентября. В мероприятии принимают участие представители более чем 100 стран мира, среди которых министры, деятели науки, а также представители международных организаций.

«Мировая атомная неделя» включает в себя деловую программу («Атомный саммит», тематические сессии), молодежную программу (лекции, дискуссии, мастер-классы), выставочную часть (экспозиции) и культурно-развлекательную программу (прием гендиректора «Росатома» и экскурсии).