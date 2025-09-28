Украинские СМИ сообщили о якобы повреждении дома в Киеве из-за атаки ВС РФ

«Страна.ua»: во время атаки на Киев пятиэтажный дом получил повреждения

На Украине сообщили о якобы повреждении пятиэтажного дома в Киеве на фоне информации о ночной атаке Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«Сообщают о попадании по пятиэтажке в Киеве», — пишет издание.

«Страна» также писала, что по ее данным около 50 беспилотников были зафиксированы на юге Киевской области, в районе Борисполя и Белой Церкви. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе в Киеве систем ПВО.

Официальной информации от российского Минобороны на момент публикации не было.

При этом несколькими часами ранее военкоры сообщили, что российские войска готовились нанести массированный удар по территории Украины. По информации украинских мониторинговых ресурсов, для выполнения боевой задачи могли задействовать Ту-95МС, 5 Ту-22М3, 1 Ту-160, а также четыре МиГ-31К, четыре ракетоносца крылатых ракет «Калибр».

Сообщалось также о взрывах на территории Киева на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киеве с 01:16 мск. Помимо этого, тревога также объявили в семи областях: Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской.

Ранее на Украине пожаловались на «поумневшие» российские беспилотники.