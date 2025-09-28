Россиянам посоветовали пять бесплатных нейросетей, которые упростят жизнь

Искусственный интеллект может стать реальным помощником, взяв на себя рутину и раскрыв новый потенциал для творчества и работы. При этом необязательно быть техническим гением или иметь большой бюджет — многие инструменты доступны абсолютно бесплатно. О лучших из них «Газете.Ru» рассказала Ксения Баранова, основатель «Школы нейросетей и SMM».

Первая нейросеть — ChatGPT. Это стратег и копирайтер.

«ChatGPT — самая известная и многозадачная нейросеть. Ее сила — в универсальности: она подходит для написания бизнес-планов, статей, генерации идей и даже сценариев. Нейросеть станет отличным помощников в том числе для решения бытовых задач. Просто попросите нейросеть: «Составь план питания на неделю для семьи из четырех человек, учитывая, что один ребенок не ест рыбу, а у взрослых нет времени на готовку дольше 30 минут». ИИ не только предложит меню, но и сразу сформирует список покупок», — рассказала эксперт.

Вторая — DeepSeek. Это data-аналитик и технарь.

«DeepSeek — китайский аналог ChatGPT. Но если тот силен в креативных и текстовых задачах, то DeepSeek особенно хорош для анализа данных, работы с числами и написания кода. DeepSeek может выступать и в роли финансового консультанта — достаточно загрузить таблицу с расходами, и нейросеть выявит возможности для экономии. Сделайте запрос: «Проанализируй мои расходы за последние три месяца и предложи конкретные способы сократить затраты на 15% без серьезного снижения качества жизни» позволит получить структурированные рекомендации», — посоветовала она.

Третья — Kandinsky. Э дизайнер-иллюстратор.

«Kandinsky — одна из лучших русскоязычных нейросетей для генерации изображений. Просто опишите словами, что хотите видеть в запросе, и получите уникальную картинку. Идеально для создания иллюстраций для постов, обложек видео, рекламных макетов и даже визуализации идей для открыток», — отметила эксперт.

Четвертая — Pika Labs. Это видеограф и аниматор.

«Pika Labs превращает текст или статичное изображение в короткий видеоролик. Хотите оживить картинку для рекламы, создать динамичную анимацию для сториз или даже показать прототип продукта? Pika Labs справится с этим. Более того, с Pika Labs можно легко превратить фото своего отпуска в мини-фильм: загрузите снимок с пляжем и попросите нейросеть «создать короткое видео с эффектом плавного движения волн и летящими над морем чайками», — рассказала она.

Пятая — CapCut. Это монтажер-универсал.

«CapCut — это не просто видеоредактор, а целый комбайн со встроенными нейросетями. Он одним кликом убирает фон, накладывает идеальные субтитры, подбирает музыку под настроение видео и убирает фоновый шум. Для бизнеса и экспертов это значит, что можно за пару минут создать качественное видео для рекламы, не растрачивая средства на дорогие программы и услуги монтажера.

Записали видеообращение для коллег, но на заднем плане слышен шум? CapCut уберет фоновые звуки, автоматически добавит четкие субтитры и даже предложит фоновую музыку, подходящую по настроению», — рассказала эксперт.

По словам Барановой, наибольшая эффективность нейросетей достигается при их комбинировании. Например, для организации праздника ChatGPT подготовит сценарий и меню, Kandinsky создаст приглашения и оформление, Pika Labs оживит изображения для презентации, а CapCut смонтирует итоговый ролик с субтитрами и музыкой.

«Однако путь от первого знакомства с нейросетью до создания по-настоящему качественного контента длиннее, чем кажется. Тот результат, который вы получите после пяти минут знакомства с нейросетью, и тот, что можно получить, владея ими на профессиональном уровне, — это два разных результата. Нейросети — это не волшебная кнопка «сделать хорошо», а мощный инструмент, требующий понимания и навыков. Освоить их азы можно быстро, но именно грамотное применение дает впечатляющие плоды — в работе, творчестве и бизнесе», — резюмировала она.

