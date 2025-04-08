Названы самые популярные нейросети у россиян

Исследовательская компания IFORS Research выяснила, насколько широко жители Москвы и Подмосковья используют нейросети, какие сервисы выбирают и для каких личных целей. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В ходе исследования выяснилось, что 60% опрошенных москвичей пользуются нейросетями для решения личных задач. С учетом того, что массовое внедрение этой технологии началось только в 2020 году, такой процент пользования технологией является весьма значительным.

Топ предпочтений москвичей при выборе нейросети для личного пользования выглядит следующим образом: Алиса — 55%; YandexGPT — 42%; ChatGPT — 41%. Другие нейросети были названы заметно меньшим количеством опрошенных (не больше 11%).

Стоит отметить, что подавляющее большинство (92%) тех, кто пользовался нейросетями в личных целях, считают, что это было полезно.

Что касается стратегий использования нейросетей и искусственного интеллекта в личных целях, то лидирует здесь поиск информации (61%) и перевод текстов (52%). Лишь около трети москвичей используют нейросети для написания текстов (36%), образования (31%) и генерации идей (27%). Каждый десятый использует искусственный интеллект для общения в качестве «бесплатного психолога» (11%).

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