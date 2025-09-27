Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

К 2030 году доля россиян в возрасте 60 лет и старше превысит 25% от общей численности населения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на марафоне «Знание. Первые», пишет «Интерфакс».

Представленные данные показывают, что к 2030 году 25,4% населения России будут составлять люди старше 60 лет, а к 2046 году этот показатель вырастет до 30,4%. В настоящее время лица старше 60 лет составляют 24,4% населения страны — 35,6 млн человек.

В октябре 2023 года Мурашко уже упоминал, что количество россиян в возрасте 60 лет и старше достигло 23,5% от общей численности населения, что соответствует почти 35 миллионам человек. Росстат, в свою очередь, прогнозирует, что к началу 2046 года число граждан старше трудоспособного возраста в России увеличится до 37,3 млн человек, что составит 26,9% населения.

По прогнозам Росстата, рекордная доля старшего поколения, зафиксированная в 2018 году (25,8%) перед пенсионной реформой, будет превышена к 2043 году.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2050 году число людей старше 60 лет в мире удвоится и достигнет 2 млрд человек.

