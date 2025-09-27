На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Мурашко: к 2030-му доля россиян старше 60 лет превысит 25%
true
true
true
close
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

К 2030 году доля россиян в возрасте 60 лет и старше превысит 25% от общей численности населения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на марафоне «Знание. Первые», пишет «Интерфакс».

Представленные данные показывают, что к 2030 году 25,4% населения России будут составлять люди старше 60 лет, а к 2046 году этот показатель вырастет до 30,4%. В настоящее время лица старше 60 лет составляют 24,4% населения страны — 35,6 млн человек.

В октябре 2023 года Мурашко уже упоминал, что количество россиян в возрасте 60 лет и старше достигло 23,5% от общей численности населения, что соответствует почти 35 миллионам человек. Росстат, в свою очередь, прогнозирует, что к началу 2046 года число граждан старше трудоспособного возраста в России увеличится до 37,3 млн человек, что составит 26,9% населения.

По прогнозам Росстата, рекордная доля старшего поколения, зафиксированная в 2018 году (25,8%) перед пенсионной реформой, будет превышена к 2043 году.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2050 году число людей старше 60 лет в мире удвоится и достигнет 2 млрд человек.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить хорошую память до глубокой старости

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами