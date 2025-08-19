«Из раны свистел воздух»: на Урале мальчик проколол гвоздем трахею, перелезая через забор

В Челябинске спасли школьника, который проколол трахею, перелезая через забор

Врачи Челябинской детской областной клинической больницы (ЧОКБ)спасли 12-летнего мальчика, который получил серьезную травму на прогулке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Перелезая через забор, мальчик напоролся на гвоздь и повредил трахею. После этого школьник сразу позвонил маме, которая вызвала сыну скорую. Прибывшая на место ЧП бригада забрала пострадавшего в ЧОКБ.

«Мальчик руками зажимал горло, а когда их убрали, стало видно, что из раны буквально свистит воздух. Состояние быстро ухудшалось, нарастала подкожная эмфизема», — рассказали в пресс-службе.

Бронхоскопия подтвердила, что у мальчика разорвана трахея. Далее школьника отправили на экстренную операцию, где ребенку устранили дефект трахеи и герметизировали его. Мальчик провел в реанимации четыре дня. После контрольной бронхоскопии его выписали домой.

