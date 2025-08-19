На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Из раны свистел воздух»: на Урале мальчик проколол гвоздем трахею, перелезая через забор

В Челябинске спасли школьника, который проколол трахею, перелезая через забор
true
true
true
close
Telegram-канал «Минздравствуйте»

Врачи Челябинской детской областной клинической больницы (ЧОКБ)спасли 12-летнего мальчика, который получил серьезную травму на прогулке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Перелезая через забор, мальчик напоролся на гвоздь и повредил трахею. После этого школьник сразу позвонил маме, которая вызвала сыну скорую. Прибывшая на место ЧП бригада забрала пострадавшего в ЧОКБ.

«Мальчик руками зажимал горло, а когда их убрали, стало видно, что из раны буквально свистит воздух. Состояние быстро ухудшалось, нарастала подкожная эмфизема», — рассказали в пресс-службе.

Бронхоскопия подтвердила, что у мальчика разорвана трахея. Далее школьника отправили на экстренную операцию, где ребенку устранили дефект трахеи и герметизировали его. Мальчик провел в реанимации четыре дня. После контрольной бронхоскопии его выписали домой.

Ранее в Московской области спасли школьницу, которая насквозь проткнула ногу вилами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами