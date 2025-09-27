Умер раненный во время теракта в «Крокусе» концертный продюсер

Умер раненный во время теракта в «Крокусе» концертный промоутер Дмитрий Сараев

Умер 53-летний основатель концертных компаний RIFF agency и Space RIFF Дмитрий «Космич» Сараев. Мужчина получил пулевое ранение в спину во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Voice.

По информации издания, продюсер скончался в ночь на 26 сентября. Эту информацию также подтверждает Telegram-канал «Звездный округ».

Адвокат Игорь Трунов рассказал, что все это время Сараев проходил лечение после пулевого ранения.

До этого стало известно, что шоумены Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — они находились в концертном зале во время стрельбы и не были заявлены свидетелями.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» попросили арестовать активы Агаларовых.