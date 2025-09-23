Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» просят арестовать активы владельцев концертного зала

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» просят арестовать имущество Агаларовых

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» просит следствие наложить обеспечительные меры на активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Трунов.

Потерпевшие просят Следственный комитет РФ наложить арест на имущество владельцев компании Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи», АО «Крокус интернешнл». Адвокаты считают, что это необходимо сделать для обеспечения прав потерпевших на возмещение вреда, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ.

Трунов отметил, что ходатайство было принято на рассмотрение.

Адвокат добавил, что обслуживание системы пожаротушения и системы контроля управления доступом эвакуационных выходов осуществлялось в том числе АО «Крокус».

11 сентября сообщалось, что имущество фигурантов уголовного дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» находится под арестом.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что родственники отреклись от обвиняемых по делу теракта в «Крокусе».