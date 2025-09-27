В ФБР уволили сотрудников, вставших на колени во время протестов в Вашингтоне

AP: ФБР уволило сотрудников, преклонивших колени во время протестов в 2020 году

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило сотрудников, в 2020 году преклонивших колени перед участниками протеста в Вашингтоне, поводом для которого послужило убийство при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что акт проявления солидарности с демонстрантами со стороны сотрудников ФБР попал на фотографии. Изучив снимки, руководство ведомства перевело вставших на колени работников на другие должности, но впоследствии решило их уволить.

По словам источников агентства, всего из ФБР уволили около 20 человек. Официальная информация не поступала.

Как рассказали в Ассоциации агентов ФБР, в числе уволенных сотрудников оказались и ветераны боевых действий, которые на законодательном уровне наделены дополнительной защитой. В ассоциации подчеркнули, что руководство бюро проигнорировало конституционные права агентов.

В мае 2020 года офицер полиции Дерек Шовин задержал афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в воровстве. Во время задержания страж порядка прижал подозреваемого к асфальту коленом и не отпускал, пока тот не потерял сознание. В результате мужчина скончался, его смерть вызвала волну беспорядков и активизацию движения Black Lives Matter.

На суде Шовин признал свою вину в превышении должностных полномочий. Его приговорили к 22,5 года лишения свободы.

Ранее бизнесмен Илон Маск поддержал петицию о помиловании экс-полицейского, убившего Джорджа Флойда.