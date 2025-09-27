На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ФБР уволили сотрудников, вставших на колени во время протестов в Вашингтоне

AP: ФБР уволило сотрудников, преклонивших колени во время протестов в 2020 году
close
Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило сотрудников, в 2020 году преклонивших колени перед участниками протеста в Вашингтоне, поводом для которого послужило убийство при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что акт проявления солидарности с демонстрантами со стороны сотрудников ФБР попал на фотографии. Изучив снимки, руководство ведомства перевело вставших на колени работников на другие должности, но впоследствии решило их уволить.

По словам источников агентства, всего из ФБР уволили около 20 человек. Официальная информация не поступала.

Как рассказали в Ассоциации агентов ФБР, в числе уволенных сотрудников оказались и ветераны боевых действий, которые на законодательном уровне наделены дополнительной защитой. В ассоциации подчеркнули, что руководство бюро проигнорировало конституционные права агентов.

В мае 2020 года офицер полиции Дерек Шовин задержал афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в воровстве. Во время задержания страж порядка прижал подозреваемого к асфальту коленом и не отпускал, пока тот не потерял сознание. В результате мужчина скончался, его смерть вызвала волну беспорядков и активизацию движения Black Lives Matter.

На суде Шовин признал свою вину в превышении должностных полномочий. Его приговорили к 22,5 года лишения свободы.

Ранее бизнесмен Илон Маск поддержал петицию о помиловании экс-полицейского, убившего Джорджа Флойда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами