В ряде районов Пензенской области ввели план «Ковер»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в Telegram-канале о введении плана «Ковер» над рядом районов.

Других подробностей глава региона не привел.

Незадолго до этого в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. В ночь на субботу опасность атаки беспилотников объявлялась и в Ставропольском крае.

Позднее стало известно о взрывах небе над Волгоградом. По словам местных жителей, около 1:20 мск на окраине города произошло от пяти до семи взрывов. Предположительно, беспилотники пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги в направлении одного из предприятий.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали после атаки ВСУ.