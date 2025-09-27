На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ряде районов Пензенской области ввели план «Ковер»

Губернатор Мельниченко: в ряде районов Пензенской области введен план «Ковер»
Shutterstock

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в Telegram-канале о введении плана «Ковер» над рядом районов.

Других подробностей глава региона не привел.

Незадолго до этого в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. В ночь на субботу опасность атаки беспилотников объявлялась и в Ставропольском крае.

Позднее стало известно о взрывах небе над Волгоградом. По словам местных жителей, около 1:20 мск на окраине города произошло от пяти до семи взрывов. Предположительно, беспилотники пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги в направлении одного из предприятий.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали после атаки ВСУ.

Атаки БПЛА на Россию
