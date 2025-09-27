В Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.

«Опасность атаки БПЛА на всей территории области», — сказано в сообщении, опубликованном в 2:30 мск.

В ночь на субботу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе.

Позднее стало известно о взрывах небе над Волгоградом. По словам местных жителей, около 1:20 мск на окраине города произошло от пяти до семи взрывов. Предположительно, беспилотники пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги в направлении одного из предприятий.

Днем 26 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один мирный житель Курской области был ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, беспилотный летательный аппарат атаковал деревню Гирьи Беловского района.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали после атаки ВСУ.