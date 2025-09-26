На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина поссорился с матерью и избил сучкорезом вступившегося за нее племянника

В Кузнецке дядю задержали за избиение племянника сучкорезом
Depositphotos

В Пензенской области мужчину подозревают в избиении племянника, который вступился за другую родственницу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Кузнецке, куда 21-летний молодой человек приехал, чтобы погостить у бабушки. Как рассказал сам пострадавший, он занимался своими делами, но в какой-то момент услышал спор между старшей родственницей и дядей. Что стало причиной конфликта не уточняется.

Молодой человек вышел из комнаты и заступился за бабушку, но после этого конфликт возник уже между дядей и племянником.

«В ходе ссоры мужчина вышел из дома, взял сучкорез и избил им молодого человека. На следующий день потерпевший обратился в больницу», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном нанесении вреда человеку. Если вина подозреваемого будет доказана, он может получить срок до двух лет лишения свободы.

Ранее на Алтае девочка-подросток избила мужчину с инвалидностью на камеру.

