Мужчина поссорился с матерью и избил сучкорезом вступившегося за нее племянника

В Пензенской области мужчину подозревают в избиении племянника, который вступился за другую родственницу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Кузнецке, куда 21-летний молодой человек приехал, чтобы погостить у бабушки. Как рассказал сам пострадавший, он занимался своими делами, но в какой-то момент услышал спор между старшей родственницей и дядей. Что стало причиной конфликта не уточняется.

Молодой человек вышел из комнаты и заступился за бабушку, но после этого конфликт возник уже между дядей и племянником.

«В ходе ссоры мужчина вышел из дома, взял сучкорез и избил им молодого человека. На следующий день потерпевший обратился в больницу», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном нанесении вреда человеку. Если вина подозреваемого будет доказана, он может получить срок до двух лет лишения свободы.

