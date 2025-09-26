На Алтае девочка-подросток избила мужчину с инвалидностью на камеру

В Новоалтайске девочка-подросток избила мужчину в лесу, ее подруга записала это на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

На кадрах девушка стоит рядом с мужчиной и начинает бить его его ногами в живот и по спине, обвиняя его в том, что тот якобы показывал свой половой орган семилетней девочке. Сначала мужчина извиняется, но затем начинает повторять, что не делал этого.

Как рассказал подписчик канала, приславший видео, у мужчины инвалидность и «он никогда никому плохого не сделал».

Инцидентом заинтересовались в правоохранительных органах. В пресс-службе полиции Алтайского края заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ. Пострадавший направлен в больницу для оценки степени тяжести полученных им травм. В региональной прокуратуре отметили, что расследование дела находится на контроле ведомства.

