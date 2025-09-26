Британию и США захватили полчища крыс

Крупные города Великобритании и Соединенных Штатов страдают от нашествия крыс. Об этом пишет «Би-би-си».

По данным британских служб дератизации, за последние два года количество вызовов в связи с грызунами увеличилось на 20%. Общая численность крыс в Великобритании, по различным оценкам, колеблется от 10 до 120 млн особей.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в США, где крысы активно размножаются в таких крупных городах, как Вашингтон, Сан-Франциско и Нью-Йорк. Эксперты по борьбе с вредителями указывают на несколько факторов, способствующих росту популяции грызунов в мегаполисах: повышенное потребление фастфуда, несвоевременный вывоз мусора, а также строительные работы, нарушающие работу канализации.

Предполагается, что повышение температуры также могло сыграть роль в увеличении численности крыс. Согласно исследованиям Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Университета Ричмонда, за последние 17 лет популяция грызунов выросла на 400% в Вашингтоне, на 300% в Сан-Франциско и на 160% в Нью-Йорке.

С проблемой нашествия крыс также столкнулись жители Торонто и Амстердама.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как не допустить появления крыс в квартирах.