В Роспотребнадзоре рассказали, как не допустить появления крыс в квартирах

Роспотребнадзор: уборка поможет не допустить появления крыс в квартирах
Shutterstock

Осенью важно особенно тщательно следить за чистотой во дворах и в многоквартирных домах, потому что с приходом холодов в квартиры могут проникать крысы и мыши, которые ищут теплые и безопасные места. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора и Роскачества.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что мусор важно выбрасывать только в контейнеры, двери и окна в технические помещения и подвалы должны быть герметичными. Сотрудники управляющих компаний должны регулярно проводить дератизацию. Кроме того, важно контролировать склады и магазины — продукты должны храниться в закрытых помещениях.

Эксперты Роскачества рекомендуют хранить продукты в квартирах в закрытых контейнерах, особенно крупы, муку и хлеб. Все мелкие остатки еды важно убирать, мусор — выносить ежедневно.

«В квартирах на первых этажах нужно регулярно проверять плинтусы, трубы и вентиляцию», — добавили в сообщении.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов до этого рассказал «Газете.Ru», что мыши, обитающие в подвалах и погребах, могут быть источником пяти опасных инфекций: иерсиниоза, лептоспироза, листериоза, токсоплазмоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Ранее сообщалось, что рабочие устроили столовую в квартире за 60 млн в Москве, там появились крысы-гиганты.

