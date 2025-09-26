На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинских блогеров задержали за стрим в заброшенном доме в Фукусиме

Mash: блогеров Креосана и Вадим Вадимыча задержали за стрим в доме в Фукусиме
Блогеров Креосана и Вадим Вадимыча задержали за стрим в Фукусиме, они показывали заброшенный после ядерной катастрофы дом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Находиться на этой территории запрещено из-за радиации, но блогеры как-то проникли внутрь и начали стримить», — говорится в публикации.

По информации источника, по трансляции блогеров вычислила японская полиция. Креосана, Вадим Вадимыча и еще троих блогеров с Украины задержали. Им может грозить от трех до десяти лет за проникновение в жилище.

Mash отмечает, что Креосан собрал свою аудиторию из шести миллионов подписчиков на научно-познавательном контенте, в том числе на стримах из Чернобыля. В свою очередь аудитория Вадим Вадимыча насчитывает два миллиона подписчиков. Блогер тоже вел стримы с территории Чернобыльской АЭС.

Незадолго до этого портал Radio France Internationale сообщал, что граждане Украины проникли в пустующее жилище в поселке Окума и вели стрим на своем канале в YouTube. Сотрудники полиции обнаружили нарушителей на месте преступления и задержали их. Во время допроса украинцы свою вину признали.

После катастрофы на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года, вызванной мощным землетрясением и последующим цунами, 12% территории префектуры было закрыто для посещения. Хотя многие районы Фукусимы в настоящее время признаны безопасными, в некоторых местах оставаться все еще крайне опасно. Это касается и той территории, где граждане Украины проводили стрим.

Ранее японская АЭС «Фукусима» эвакуировала рабочих.

