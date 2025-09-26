На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В зоне отчуждения Японии арестовали трех украинцев

RFI: трое украинцев арестованы в Японии за проникновение в дом в Фукусиме
close
Athit Perawongmetha/Reuters

В Японии полиция префектуры Фукусима арестовала украинского блогера и еще двоих человек за незаконное проникновение в пустующий дом в зоне отчуждения. Об этом сообщило Radio France Internationale (RFI).

В материале говорится, что трое граждан Украины проникли в пустующее жилище в поселке Окума и вели стрим на своем канале в YouTube. Сотрудники полиции обнаружили нарушителей на месте преступления и задержали их. Во время допроса украинцы свою вину признали.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства случившегося. Задержанным может грозить штраф и депортация.

После катастрофы на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года, вызванной мощным землетрясением и последующим цунами, 12% территории префектуры было закрыто для посещения, и около 165 тыс. человек покинули свои дома либо по приказу об эвакуации, либо добровольно.

Хотя многие районы Фукусимы сейчас признаны безопасными, в некоторых местах оставаться крайне опасно. Это касается и той территории, где граждане Украины проводили съемку, говорится в сообщении.

Ранее в Таиланде поймали треш-блогера после экстремального интима в пикапе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами