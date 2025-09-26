В зоне отчуждения Японии арестовали трех украинцев

RFI: трое украинцев арестованы в Японии за проникновение в дом в Фукусиме

В Японии полиция префектуры Фукусима арестовала украинского блогера и еще двоих человек за незаконное проникновение в пустующий дом в зоне отчуждения. Об этом сообщило Radio France Internationale (RFI).

В материале говорится, что трое граждан Украины проникли в пустующее жилище в поселке Окума и вели стрим на своем канале в YouTube. Сотрудники полиции обнаружили нарушителей на месте преступления и задержали их. Во время допроса украинцы свою вину признали.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства случившегося. Задержанным может грозить штраф и депортация.

После катастрофы на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года, вызванной мощным землетрясением и последующим цунами, 12% территории префектуры было закрыто для посещения, и около 165 тыс. человек покинули свои дома либо по приказу об эвакуации, либо добровольно.

Хотя многие районы Фукусимы сейчас признаны безопасными, в некоторых местах оставаться крайне опасно. Это касается и той территории, где граждане Украины проводили съемку, говорится в сообщении.

Ранее в Таиланде поймали треш-блогера после экстремального интима в пикапе.