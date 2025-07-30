Японская АЭС «Фукусима» эвакуировала рабочих

TEPCO: персонал АЭС «Фукусима» в Японии эвакуирован после информации о цунами

Весь персонал АЭС «Фукусима» в Японии эвакуирован на возвышенные участки в связи с предупреждением о цунами. Об этом сообщает в соцсети X энергетической компании Tokyo Electric Power Company, Incorporated (TEPCO).

«Мы подтвердили, что весь персонал АЭС «Фукусима-дайити» и «Фукусима-дайни» эвакуирован на возвышенные участки, и на данный момент сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Сообщается также о приостановке электростанцией сброса очищенной воды ALPS. В компании подтвердили отсутствие отклонений от нормы в работе оборудования и параметров работы обеих АЭС.

До этого директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин рассказал, что землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что повредило АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 году.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее цунами после землетрясения на Камчатке дошло до Калифорнии.